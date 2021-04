Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : chute de 53% du CA au 1er trimestre Cercle Finance • 22/04/2021 à 14:05









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce un chiffre d'affaires de 4,0 milliards de dollars au premier trimestre 2021, en baisse de 53 % d'une année à l'autre. La perte nette ressort à 1,3 milliard de dollars au premier trimestre, ou (1,97 $) par action. En excluant les éléments exceptionnels nets, la perte nette du premier trimestre est de 2,7 milliards de dollars, ou (4,32 $) par action. Le groupe a terminé le premier trimestre avec environ 17,3 milliards de dollars de liquidités disponibles. La société prévoit de terminer le deuxième trimestre avec environ 19,5 milliards de dollars en liquidités disponibles. American Airlines s'attend à ce que son chiffre d'affaires total au deuxième trimestre soit en baisse d'environ 40 % par rapport au deuxième trimestre de 2019.

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ +0.84%