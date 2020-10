Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : CA trimestriel en chute libre, à -73% Cercle Finance • 22/10/2020 à 14:14









(CercleFinance.com) - American Airlines (AA) enregistre un CA de 3,2 milliards de dollars au 3e trimestre, soit une baisse de 73% d'une année à l'autre, alors que le nombre de sièges par miles a reculé de 59% lors de la même période. Pour AA, la perte nette se chiffre à 2,4 milliards de dollars au 3e trimestre, soit une perte de 4,71 dollars par action. La société indique qu'elle continuera à faire correspondre sa capacité de transport aux tendances observées en matière de réservations. Elle s'attend à une baisse de plus de 50% de ses capacités au 4e trimestre - en comparaison au 4e trimestre 2019 - avec une baisse de 75% sur les long-courriers.

Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ -0.43%