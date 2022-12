Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines: accord conclu avec la PAFCA information fournie par Cercle Finance • 28/12/2022 à 10:08









(CercleFinance.com) - American Airlines a fait part mardi de la ratification avec la Professional Airline Flight Control Association (PAFCA) d'une prolongation de contrat de trois ans couvrant plus de 500 répartiteurs et spécialistes des opérations.



La compagnie aérienne basée à Fort Worth (Texas) précise que cet accord prévoit des augmentations salariales immédiates, des améliorations de plans d'épargne retraite 401 (k), ainsi que la possibilité d'améliorer le partage des bénéfices.





Valeurs associées AMERICAN AIRLINE NASDAQ -1.42%