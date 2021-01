Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client American Airlines : a perdu 9,5 Mds$ en 2020 Cercle Finance • 28/01/2021 à 16:55









(CercleFinance.com) - La compagnie American Airlines a enregistré un chiffre d'affaires de 4 milliards de dollars au titre du 4e trimestre 2020, en recul de 64% par rapport au 4e trimestre 2019 tandis que le nombre de siège/miles a diminué de 53%. La perte nette s'élève à 2,2 milliards de dollars lors de ces trois mois, soit un BPA ajusté de -3,86 dollars, légèrement mieux que le consensus. Sur l'ensemble de l'exercice, la perte nette ajustée de la compagnie grimpe à 9,5 milliards de dollars, soit un BPA ajusté annuel de -19,66 dollars. 'Nos résultats financiers du quatrième trimestre clôturent l'année la plus difficile de l'histoire de notre société', a déclaré le PDG d'American Airlines, Doug Parker. Le dirigeant souligne toutefois la compagnie 'a transporté plus de clients que toute autre compagnie aérienne en 2020'.

