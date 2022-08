Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Americain Airlines: reçoit son 1er Boeing 787-8 de l'année information fournie par Cercle Finance • 10/08/2022 à 17:59









(CercleFinance.com) - American Airlines annonce accuser réception de son premier Boeing 787-8 cette année, le premier depuis avril 2021.



L'avion a été livré de Charleston, en Caroline du Sud, et devrait entrer en service commercial dans le semaines à venir.



En incluant cette livraison, la compagnie compte actuellement 47 avions actifs de la famille 787 dans sa flotte et 42 autres en commande.







