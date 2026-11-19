AMD visée par un rapport sur ses liens avec des entreprises chinoises sanctionnées

Le cabinet Hunterbrook, dont le fonds est vendeur à découvert sur le titre, accuse AMD d'avoir maintenu des liens étroits avec des sociétés chinoises visées par les restrictions américaines à l'export, dont le fabricant de serveurs IEIT. Le rapport évoque aussi un risque d'extension des sanctions à Singapour et une forte dépendance au partenaire chinois Tongfu, sans qu'AMD n'ait répondu aux accusations. Le titre chute de près de 8%.

Le cabinet Hunterbrook publie un rapport critique sur AMD, dont son fonds est vendeur à découvert. Selon son enquête, le fabricant de puces IA a une exposition importante à des entreprises chinoises visées par les restrictions américaines à l'export.

Hunterbrook affirme que le fabricant chinois de serveurs IEIT, pourtant inscrit sur liste noire, a continué de recevoir des mises à jour de firmware AMD. Des sociétés affiliées en Chine, à Singapour et aux Etats-Unis vendraient des serveurs utilisant un firmware quasi identique.

Le rapport pointe aussi un risque d'extension des restrictions à l'export visant les activités d'AMD à Singapour, des liens avec d'autres fabricants chinois de puces sanctionnés, et une forte dépendance au partenaire chinois Tongfu pour l'assemblage et le packaging de ses puces.

AMD n'a pas répondu aux accusations précises du rapport, ni précisé si le groupe détient les licences d'exportation requises. Hunterbrook a signalé la position vendeuse de son fonds sur le titre.