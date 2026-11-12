AMD va investir dans PsiQuantum pour faire progresser l'infrastructure de l'informatique quantique

AMD AMD.O prévoit de prendre une participation dans la société de calcul quantique PsiQuantum dans le cadre d’un partenariat élargi visant à développer l’infrastructure nécessaire à la mise en place d’ordinateurs quantiques à l’échelle industrielle, ont annoncé jeudi les deux entreprises.

Cet accord intervient alors que l'informatique quantique suscite un intérêt croissant de la part des investisseurs, les entreprises et les gouvernements recherchant des systèmes capables de résoudre des problèmes scientifiques et commerciaux trop complexes pour les ordinateurs classiques.

Les avancées technologiques ont nourri l’optimisme quant à ses applications dans des domaines allant de la découverte de médicaments à la modélisation financière en passant par la cryptographie.

En mai, le ministère américain du Commerce avait annoncé son intention de prendre des participations minoritaires dans neuf entreprises spécialisées dans l’informatique quantique, dans le cadre d’un investissement de 2 milliards de dollars prévu par la loi CHIPS, comprenant notamment un accord de 100 millions de dollars avec PsiQuantum.

AMD, qui fabrique des puces utilisées dans les centres de données et les systèmes d’IA, et PsiQuantum vont concevoir conjointement une infrastructure informatique pour les systèmes quantiques et développer des applications combinant l’informatique quantique, le calcul haute performance et l’IA. Les entreprises n’ont pas divulgué le montant de la prise de participation prévue par AMD.

Dans le cadre de ce partenariat, AMD fournira des processeurs (CPU), des processeurs graphiques (GPU), une technologie de calcul adaptatif et des logiciels, tandis que PsiQuantum apportera sa plateforme de photonique sur silicium, qui intègre les technologies traditionnelles des puces informatiques à des technologies de réseau optique utilisant des impulsions lumineuses pour transmettre des données.

La technologie de recherche pharmaceutique de PsiQuantum fonctionne déjà sur du matériel AMD et permet d’obtenir des résultats plus précis que les méthodes existantes, ont indiqué les deux entreprises.

« La combinaison du flux de travail de PsiQuantum et de l’expertise d’AMD en matière de GPU pour l’exécution de simulations à grande échelle a permis d’obtenir des résultats initiaux révolutionnaires dans la simulation d’inhibiteurs covalents, une classe de molécules pertinentes pour la découverte de médicaments en oncologie. »