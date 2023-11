Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD : tutoie les 120$, sur des plus hauts de 4 mois information fournie par Cercle Finance • 10/11/2023 à 19:34









(CercleFinance.com) - Parti de 93,5$ le 26 octobre, AMD reprend presque +30% en 11 séances et tutoie les 120$, avec à la clé une clôture qui se profile sur des plus hauts de 4 mois (au-delà du zénith du 17 juillet).

C'est un rallye haussier comparable à celui du 2 au 24 mai dernier, une grosse résistance oblique long terme se profile maintenant vers 124E, elle devient très proche.





Valeurs associées AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) NASDAQ +5.16%