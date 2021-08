Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD : retenu pour un supercalculateur exaflopique information fournie par Cercle Finance • 30/08/2021 à 16:22









(CercleFinance.com) - AMD a annoncé lundi que ses processeurs avaient été retenus pour équiper un supercalculateur devant doter le Département américain de l'énergie. Le fabricant de puces explique que ses produits pour serveurs AMD Epyc ont été sélectionnés comme composants pour le superordinateur 'Polaris', conçu par Hewlett Packard Enterprise (HPE) pour le laboratoire national d'Argonne, près de Chicago. Ce premier supercalculateur 'exaflopique' (soit plus d'un milliard de milliards d'opérations par seconde) doit permettre aux chercheurs et aux développeurs de tester et d'optimiser des codes de logiciels et des applications afin de prendre en charges des projets liés à l'IA, à l'ingénierie et aux sciences. Polaris - dont la livraison est prévue en août 2021- doit officiellement entrer en service l'an prochain.

