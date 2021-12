Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD: report de la finalisation de l'acquisition de Xilinx information fournie par Cercle Finance • 31/12/2021 à 10:55









(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) et Xilinx ont annoncé jeudi soir un report de la date prévue pour le projet d'acquisition du second par le premier, compte tenu de l'état des approbations réglementaires mondiales requises pour cette opération.



'Alors que nous nous attendions auparavant à obtenir toutes les approbations d'ici la fin de 2021, nous n'avons pas encore terminé le processus et nous nous attendons maintenant à ce que la transaction soit conclue au premier trimestre de 2022', affirment-ils.



Les deux groupes de semiconducteurs indiquent toutefois continuer de faire de bons progrès en ce qui concerne les approbations réglementaires requises et s'attendre à toutes les obtenir. Il n'y a pas d'autres changements aux conditions ou aux plans annoncés précédemment.





Valeurs associées ADVANCED MICRO D NASDAQ -2.10%