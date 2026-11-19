AMD recule après les déclarations de Hunterbrook selon lesquelles les liens de l'entreprise avec la Chine pourraient susciter l'attention des autorités américaines

** L'action du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O recule de 9,1% à 481,48 dollars en début de séance

** Selon Hunterbrook Media, AMD pourrait être confronté à des complications dans ses activités commerciales en raison de ses liens étroits avec des entités chinoises, notamment celles figurant sur les listes noires américaines

** “Les règles d’exportation de Washington pourraient renforcer les restrictions pesant sur les activités internationales d’AMD”, indique le rapport de Hunterbrook Media

** Cette situation intervient alors que Washington intensifie son contrôle des exportations de technologies vers la Chine, une mesure qui a récemment eu des répercussions sur Nvidia NVDA.O , concurrent d’AMD dans le domaine des puces d’IA

** AMD n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant ce rapport

** À la clôture d'hier, le cours de l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année