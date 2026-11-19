** L'action du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O recule de 9,1% à 481,48 dollars en début de séance
** Selon Hunterbrook Media, AMD pourrait être confronté à des complications dans ses activités commerciales en raison de ses liens étroits avec des entités chinoises, notamment celles figurant sur les listes noires américaines
** “Les règles d’exportation de Washington pourraient renforcer les restrictions pesant sur les activités internationales d’AMD”, indique le rapport de Hunterbrook Media
** Cette situation intervient alors que Washington intensifie son contrôle des exportations de technologies vers la Chine, une mesure qui a récemment eu des répercussions sur Nvidia NVDA.O , concurrent d’AMD dans le domaine des puces d’IA
** AMD n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters concernant ce rapport
** À la clôture d'hier, le cours de l'action avait plus que doublé depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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