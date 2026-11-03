AMD prévoit un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations, grâce à l'accélération de la croissance du secteur des centres de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait s'établir à environ 17 milliards de dollars, à plus ou moins 3 %

* Le chiffre d'affaires des centres de données au troisième trimestre bondit de 97%

* Le bénéfice ajusté de 2,09 dollars par action dépasse les estimations de 1,95 dollar

(Mise à jour de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 3, ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 5)

par Anhata Rooprai et Max A. Cherney

AMD AMD.O a annoncé mardi un chiffre d’affaires prévisionnel pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations de Wall Street, porté par une forte demande pour ses puces, alors que son offensive de plusieurs milliards de dollars visant à contester la domination de Nvidia NVDA.O sur le marché des semi-conducteurs pour l’IA prend de l’ampleur.

L'action de la société a bondi de plus de 8% en séance prolongée. Elle a plus que doublé depuis le début de l'année. L'action Intel a progressé de 2%, celle de Nvidia de plus de 1% et celle de Broadcom de 1,2%.

AMD, qui a presque doublé son chiffre d’affaires lié aux centres de données au troisième trimestre, profite de l’évolution des charges de travail en IA vers l’exécution de modèles dans des applications concrètes, ce qui stimule la demande pour ses processeurs graphiques et ses processeurs centraux.

Cela a permis à AMD de conquérir des parts de marché au détriment de son rival Intel INTC.O , qui a annoncé la semaine dernière des prévisions de chiffre d’affaires trimestriel bien inférieures aux estimations , déclenchant ainsi une vague de ventes massive sur les valeurs du secteur des semi-conducteurs.

“Les chiffres d’AMD apportent un coup de pouce dont on avait grandement besoin, tant pour les infrastructures d’IA que, dans une moindre mesure, pour le marché des PC”, a déclaré Bob O’Donnell, analyste en chef chez TECHnalysis Research.

AMD prévoit un chiffre d’affaires d’environ 17 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, à plus ou moins 3%, soit un chiffre supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 16,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

La marge brute ajustée de la société devrait s’établir à environ 55%, ce qui correspond aux estimations de 55,27% et représente une baisse par rapport aux 56% enregistrés au troisième trimestre.

AMD a accéléré le lancement de ses produits d’IA, allant au-delà des puces autonomes pour concurrencer les systèmes à l’échelle de rack de Nvidia.

Le rack Helios, produit phare de la société, qui combine son accélérateur MI455X et les nouvelles puces de serveur “Venice”, est en production et devrait connaître une montée en puissance plus importante au quatrième trimestre. Les premiers systèmes sont actuellement testés chez Meta META.O .

En février, la société a conclu un accord prévoyant la vente de puces d’IA d’une valeur maximale de 60 milliards de dollars à Meta sur cinq ans, dans le cadre d’un accord permettant au propriétaire de Facebook d’acquérir jusqu’à 10% du capital du fabricant de puces.

Le chiffre d’affaires d’AMD au troisième trimestre a progressé de 45% pour atteindre 13,38 milliards de dollars, dépassant les estimations de 13,09 milliards de dollars. Le chiffre d’affaires lié aux centres de données a bondi de 97% pour atteindre un niveau record de 8,55 milliards de dollars, dépassant les estimations de 8,20 milliards de dollars.

Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,09 dollars par action, contre des estimations de 1,95 dollar.

Le secteur des semi-conducteurs est également confronté à une pénurie mondiale de mémoire, ce qui rend rare la mémoire coûteuse à large bande passante utilisée dans les processeurs d’IA, alors que les fabricants se précipitent pour augmenter leur production.

Au troisième trimestre, le chiffre d’affaires du segment “clients et jeux vidéo” d’AMD, qui regroupe ses puces pour PC et ses processeurs pour consoles, a reculé de 8% à 3,72 milliards de dollars, manquant les estimations de 3,79 milliards de dollars.

Au-delà des puces, AMD a conclu en septembre un accord pour racheter World Labs, la start-up de Fei-Fei Li spécialisée dans l’IA modélisant des environnements 3D, pour 8,2 milliards de dollars en actions , s’implantant ainsi dans la recherche sur les systèmes d’IA physique.