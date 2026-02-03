 Aller au contenu principal
AMD prévoit un chiffre d'affaires supérieur aux estimations pour le premier trimestre
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 22:21

Advanced Micro Devices AMD.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations du marché mardi, pariant sur une demande robuste pour ses puces d'intelligence artificielle provenant de l'expansion massive de la capacité des centres de données pour alimenter la technologie de l'IA.

Les actions de la société ont chuté de plus de 4 % dans les échanges prolongés.

La société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 9,8 milliards de dollars pour le premier trimestre, plus ou moins 300 millions de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 9,39 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

AMD, dont le siège se trouve à Santa Clara, en Californie, est considéré comme le concurrent le plus proche pour contester la domination des puces d'intelligence artificielle du numéro un mondial Nvidia NVDA.O , alors que les grandes entreprises technologiques et les gouvernements du monde entier redoublent d'efforts pour investir dans le matériel d'intelligence artificielle.

AMD est également l'un des principaux fournisseurs d'unités centrales de traitement pour les centres de données, qui sont utilisées avec les processeurs graphiques coûteux dans les serveurs.

L'expansion rapide de la capacité des centres de données a stimulé la demande de processeurs de serveurs, ce qui a profité à AMD, qui n'a cessé de grignoter la part de marché de son rival Intel INTC.O .

Alors qu'Intel n'a pas été en mesure de répondre pleinement à la demande de processeurs de serveurs en raison de contraintes d'approvisionnement pour sa production interne, les analystes s'attendent à ce qu'AMD soit moins confronté à ce type de problèmes puisqu'il sous-traite la fabrication de ses puces à la société taïwanaise TSMC 2330.TW .

L'industrie des semi-conducteurs est également confrontée à une pénurie mondiale de puces mémoire.

Les processeurs d'intelligence artificielle fabriqués par AMD et Nvidia s'accompagnent d'une coûteuse mémoire à large bande passante (HBM), dont l'offre est limitée alors que les fournisseurs de mémoire s'efforcent d'accroître leur capacité

Les contraintes d'approvisionnement en mémoire pourraient entraver la croissance de l'industrie de l'IA malgré une forte demande, ont déclaré les analystes de HSBC avant la publication des résultats.

Une hausse des prix des mémoires est également susceptible d'affecter la demande du marché final dans l'industrie des ordinateurs personnels, un segment clé pour AMD, les chercheurs s'attendant à ce que les prix plus élevés des ordinateurs personnels nuisent aux ventes.

