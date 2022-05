AMD plus optimiste sur ses objectifs 2022

(AOF) - AMD a dévoilé des résultats et des perspectives meilleurs que prévu. Au premier trimestre, le concurrent d'Intel a vu son bénéfice net reculer de 19% à 786 millions de dollars, représentant 56 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action s'est élevé à 1,13 dollar, soit 21 cents de mieux que le consensus Bloomberg. Dans le même temps, le chiffre d'affaires du fabricant de semi-conducteurs a bondi de 71% à 5,89 milliards de dollars alors que Wall Street ciblait 5,3 milliards de dollars.

Au premier trimestre, le fabricant de microprocesseurs cible en moyenne un chiffre d'affaires de 6,5 milliards de dollars, en progression de 69% sur un an. Wall Street vise 6,03 milliards de dollars. La marge brute ajustée, une mesure très suivie de la rentabilité, est anticipée à environ 54% contre 53% au premier trimestre.

Sur l'année, le chiffre d'affaires est attendu à 26,3 milliards de dollars, en hausse de 60% contre auparavant 21,5 milliards de dollars, en progression de 31%. La marge brute est anticipée à environ 54% contre environ 51% précédemment.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Fortes ambitions du Japon

Le gouvernement japonais cherche à revitaliser son industrie des puces électroniques, avec l’objectif de tripler le chiffre d’affaires en 2030 par rapport à 2020. Le secteur nippon représenterait alors l’équivalent de 100,3 milliards d’euros, sur un marché mondial qui croît fortement. La SIA (Semiconductor Industry Association) considère que le Japon ne représentait plus que 10% de la production mondiale l’an passé, derrière les Etats-Unis (47%) et la Corée du Sud (19%). Le pays dominait pourtant le marché mondial des puces avec 51% de la production, à la fin des années 1980. Le taïwanais TSMC a déjà choisi de créer une usine de 7 milliards de dollars au Japon, en partenariat avec Sony. Elle devrait être financée pour moitié par des subventions publiques.

La 5G présentée comme une technologie « verte »

Tous les équipementiers s’évertuent à souligner les bienfaits de cette nouvelle technologie sur l’environnement. Ericsson la qualifie d’ « outil de croissance durable pour tous ». L'enjeu est double. Non seulement les acteurs cherchent à rassurer face à une grande méfiance vis-à-vis de cette nouvelle génération de communication mobile. Certains appellent à encadrer la 5G et ses usages pour éviter une explosion de l'empreinte carbone du numérique. D’autre part il est important pour les équipementiers de rentabiliser leurs investissements dans les nouveaux réseaux, qui sont très conséquents. En France, les autorités considèrent que l’Arcep, en tant qu’Autorité de régulation, a un rôle à jouer et dispose de la capacité d'évaluer l'empreinte carbone des acteurs des télécoms.

Le CES du Moyen-Orient

Encore assez méconnu par rapport au Consumer Electronics Show (CES), le Gitex (Gulf Information Technology Exhibition) de Dubaï existe pourtant depuis 1981 et attire environ 100.000 visiteurs par an. Même s'il souhaite concurrencer le CES de Las Vegas, et que la région est un marché très technophile, le Gitex demeure, malgré son internationalisation, encore un hub régional pour la technologie. Le CES permet de couvrir à la fois les Etats-Unis, l'Amérique du Nord et l'Europe, alors que le Gitex recouvre plutôt le Moyen-Orient, l'Afrique et l'Asie du Sud. En 2021 cet événement avait lieu en même temps que l'Exposition universelle de Dubaï. La France a été le second pays le plus représenté, derrière l'Italie.