AMD : pénalisé par la dégradation d'un analyste

Cercle Finance • 20/02/2020 à 17:16









(CercleFinance.com) - Les actions d'Advanced Micro Devices sont en baisse de près de 1% alors qu'un analyste a abaissé sa recommandation sur les actions du fabricant de puces californien, affirmant qu'il était 'temps de faire une pause'. Aaron Rakers de Wells Fargo a déclaré qu'aux niveaux actuels, il voyait les actions 'approcher des niveaux qui présentent un rapport risque / bénéfice plus équilibré'. L'analyste a ainsi rétrogradé le titre de 'surpondérer' à 'neutre', tout en relevant son objectif de cours à 64 dollars, contre 55 dollars précédemment.

Valeurs associées ADVANCED MICRO D NASDAQ -3.55%