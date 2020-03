Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD : objectifs réaffirmés malgré le coronavirus Cercle Finance • 06/03/2020 à 13:15









(CercleFinance.com) - A l'occasion d'une journée analystes, le fabricant de puces AMD a réaffirmé jeudi soir ses objectifs financiers pour le premier trimestre 2020 et pour l'ensemble de l'exercice en cours, en dépit de l'épidémie de coronavirus. Le groupe californien estime que 'l'impact du COVID-19 au premier trimestre sera modeste, résultant potentiellement dans des revenus atteignant la borne basse de la fourchette cible d'environ 1,8 milliard de dollars, à plus ou moins 50 millions'.

Valeurs associées ADVANCED MICRO D NASDAQ 0.00%