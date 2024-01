Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AMD: le titre se distingue, New Street passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 24/01/2024 à 17:16









(CercleFinance.com) - AMD signe mercredi l'une des plus fortes hausses de l'indice S&P 500, soutenu par un relèvement de recommandation des analystes de New Street Research, désormais à l'achat sur le titre.



L'action du fabricant américain de processeurs affiche actuellement un gain de 5,7%, ce qui porte à plus de 19% sa hausse depuis le 1er janvier. La valeur gagne désormais 135% sur les 12 derniers mois.



Dans une note de recherche, New Street justifie son optimisme par la perspective d'un investissement total de 400 milliards de dollars consacré aux puces pour centres de données alimentés par l'IA à l'horizon 2027.



'AMD ne ressort pas seulement de notre analyse en tant que le dossier affichant la valorisation la plus séduisante et le plus prometteur dans ce scénario favorable, mais aussi comme celui présentant le plus de potentiel en termes de révision à la hausse des prévisions et de potentiel de hausse, même si seulement la moitié de ces investissements (200 milliards) venaient à se matérialiser', explique le bureau d'études, qui fixe son objectif de cours à 215 dollars.





Valeurs associées AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) NASDAQ +5.86%