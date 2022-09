Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD: le titre retiré de la liste préférée de Wedbush information fournie par Cercle Finance • 15/09/2022 à 17:05









(CercleFinance.com) - Le fabricant américain de microprocesseurs AMD recule de près de 2% à la Bourse de New York ce jeudi après avoir été retiré de la liste des valeurs préférées des analystes de Wedbush.



Dans une note diffusée dans la matinée, le bureau d'études indique avoir sorti le titre de sa liste de meilleures idées d'investissement, invoquant sa stricte 'discipline' en matière de cours boursiers.



Du fait notamment de résultats trimestriels décevants, le titre AMD a reculé de plus de 23% sur le mois écoulé, contre une baisse de 8% pour l'indice S&P 500.



A noter que les analystes de Mizuho ont, de leur côté, revu à la baisse leur objectif de cours sur le titre, qu'ils font passer de 140 à 125 dollars.





