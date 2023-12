Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD: le titre monte, lancement d'une nouvelle puce d'IA information fournie par Cercle Finance • 07/12/2023 à 16:48









(CercleFinance.com) - AMD grimpe de plus de 6% ce jeudi à la Bourse de New York suite au lancement d'une nouvelle puce destinée à l'intelligence artificielle (IA).



Le processeur, baptisé 'AMD Instinct MI300 Series', intègre les technologies les plus avancées du groupe de Santa Clara (Californie) avec l'objectif d'aider les clients dans la conception de leurs grands modèles de langage (LLM).



L'entreprise précise que plusieurs groupes de la trempe de Microsoft, Meta et Oracle ont déjà retenu la puce afin de mener à bien leurs charges de travail dans l'informatique à hautes performances et l'IA générative.



'Cela vient conforter la montée en puissance attendue d'AMD, ainsi que la crédibilité de ses objectifs en termes de chiffre d'affaires', soulignent les analystes de Wedbush.



Le broker américain note qu'AMD a par ailleurs revu à la hausse son estimation du marché total de l'IA, désormais attendu à 400 milliards de dollars d'ici à 2027, contre une précédente prévision de 150 milliards jusqu'ici.



Wedbush souligne que Lisa Su, sa directrice générale, a assuré que son groupe comptait se tailler la part du lion sur le marché des puces d'accélération dans l'IA.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, l'action s'adjugeait 6,5%, signant la plus forte hausse de l'indice S&P 500.





