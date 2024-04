Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AMD: le titre monte, HSBC se dit confiant dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 16/04/2024 à 16:41









(CercleFinance.com) - AMD affiche l'une des plus fortes hausses du S&P 500 mardi à la Bourse de New York après un relèvement de recommandation de HSBC, qui est passé à l'achat sur la valeur.



Une heure environ après l'ouverture, le titre du fabricant de processeurs gagne 1,6%, alors que le S&P recule de 0,1%.



HSBC a relevé son conseil sur le titre, avec un objectif de cours porté de 180 à 225 dollars.



Dans une note de recherche, la banque britannique estime que le groupe américain jouit d'une demande suffisante et dispose des capacités idoines pour dépasser son objectif d'un chiffre d'affaires de plus de 3,5 milliards de dollars dans les processeurs graphiques (GPU) pour l'IA en 2024.



L'établissement estime par ailleurs que les puces de prochaine génération d'AMD dans l'IA, qui seront lancées en seconde moitié d'année, pourraient directement concurrencer celles de Nvidia.



Jugeant impossible que Nvidia contrôle 100% du marché des processeurs graphiques pour l'IA, HSBC dit s'attendre à ce qu'AMD parviennent à capter 10% du segment d'ici à 2025, soit un chiffre d'affaires potentiel de 12,3 milliards de dollars l'a prochain.



Ces commentaires interviennent alors qu'AMD a annoncé mardi le lancement de nouveaux processeurs Ryzen alimentés par l'IA et destinés aux appareils mobiles et aux ordinateurs portables.





