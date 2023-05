AMD: le rebond lié à la piste Microsoft s'essouffle information fournie par Cercle Finance • 08/05/2023 à 16:42

(CercleFinance.com) - L'action AMD (+0,5%) évolue autour de l'équilibre lundi matin après avoir bondi de plus de 6% vendredi dernier sur des spéculations autour d'une éventuelle coopération avec Microsoft dans le domaine de l'intelligence artificielle.



Selon plusieurs sources de marché, les deux groupes envisageraient de collaborer afin de concevoir des processeurs de traitement de l'intelligence artificielle (IA) 'sur-mesure' destinés à concurrencer les processeurs graphiques (GPU) mis au point par Nvidia.



'Microsoft a réagi à l'article en assurant qu'AMD n'était pas partie prenante de son projet 'Athena', qui vise depuis 2019 à développer une puce en interne destinée à l'intelligence artificielle', soulignent les analystes de New Street Research.



'Mais Microsoft a reconnu dans le même temps qu'AMD constituait un partenaire exceptionnel', ajoute le bureau d'études indépendant.



D'après New Street, une éventuelle collaboration entre AMD et Microsoft aurait du sens dans la mesure où les deux groupes 'travaillent ensemble depuis de longues années sur les puces qui équipent la Xbox'.



Les analystes estiment que leur partenariat pourrait se rapprocher de celui mis en place par Google et Broadcom dans le cadre de leur projet d''unité de traitement de tenseur' (TPU).



'Dans ce cas précis, AMD apporterait à Microsoft les capacités de conception avancées nécessaires pour développer un processeur IA', explique le cabinet londonien.



'Plus spécifiquement, Microsoft va devoir s'appuyer sur une propriété intellectuelle et une expertise dans les interconnexions et les réseaux, un domaine dans lequel AMD est monté en puissance grâce à l'acquisition de Xilinx', poursuit New Street.



'Si le partenariat était un succès, il pourrait représenter une nouvelle source de revenus pour la branche semi-custom d'AMD', ajoute-t-il, précisant que, dans le cas de Broadcom, cette diversification devrait générer autour de trois milliards de dollars additionnels par an, essentiellement tirés de la collaboration avec Google.