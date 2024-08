Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AMD: l'acquisition de Silo AI est finalisée information fournie par Cercle Finance • 12/08/2024 à 15:55









(CercleFinance.com) - AMD a annoncé lundi avoir finalisé l'acquisition de Silo AI, le plus grand laboratoire d'IA privé d'Europe, dans le cadre d'une opération en numéraire estimée à environ 665 millions de dollars.



Dans un communiqué, le fabricant de processeurs explique que le rachat de ce spécialiste de la R&D va lui permettre de renforcer son positionnement sur le marché de l'intelligence artificielle, sa priorité stratégique actuelle.



Les scientifiques et les chercheurs de Silo AI conçoivent des grands modèles de langage (LLM) en plusieurs langues pour des grandes entreprises comme Allianz, Philips, Rolls-Royce ou Unilever.



Ses applications basées sur l'IA équipent, entre autres, des appareils intelligents, des véhicules autonomes, des équipements pour l'industrie 4.0 et des infrastructures pour la villes intelligentes.



Créé en 2017, Silo AI possède actuellement des bureaux en Finlande, en Suède, au Danemark, en Suisse et au Canada.





