AMD : hausse des deux tiers du BPA ajusté trimestriel

(CercleFinance.com) - AMD a dévoilé mardi soir un bénéfice net non GAAP en hausse de 66% à 636 millions de dollars au titre des trois derniers mois de 2020, soit 52 cents par action, un BPA supérieur à l'estimation moyenne des analystes. Le fabricant de puces de Santa Clara a vu sa marge brute ajustée se maintenir à 45% pour des revenus en progression de 53% à 3,24 milliards de dollars, soutenus entre autres par le segment informatique et graphique. Affichant ainsi pour 2020 un BPA ajusté doublé à 1,29 dollar et des revenus en hausse de 45% à 9,76 milliards, AMD anticipe pour l'exercice qui commence, une marge brute ajustée d'environ 47% pour des revenus en croissance de l'ordre de 37%.

