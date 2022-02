Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD: hausse de 77% du BPA ajusté au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 02/02/2022 à 09:05









(CercleFinance.com) - AMD a dévoilé mardi soir un BPA non GAAP en hausse de 77% à 92 cents au titre du quatrième trimestre 2021, et une marge brute ajustée améliorée de 5,6 points à 50%, pour des revenus en progression de 49% à 4,83 milliards de dollars.



Le fabricant de puces a ainsi réalisé, sur l'ensemble de l'exercice écoulé, un BPA ajusté accru de 25% à 2,57 dollars, une marge brute en amélioration de 3,7 points à 48% et des revenus en augmentation de 68% à 16,4 milliards.



Pour l'année 2022, AMD s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 21,5 milliards de dollars, soit une augmentation d'environ 31% tirée par la croissance de toutes les activités, ainsi qu'une la marge brute non-GAAP de l'ordre de 51% pour 2022.





