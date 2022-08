Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD: hausse de 67% du BPA au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 03/08/2022 à 09:43









(CercleFinance.com) - AMD a publié mardi soir au titre du deuxième trimestre, un BPA ajusté en croissance de 67% à 1,05 dollar, et une marge opérationnelle ajustée améliorée de six points à 30%, pour des revenus en augmentation de 70% à 6,55 milliards, dopés par l'intégration de Xilinx.



'Chacun de nos segments a connu une croissance significative d'une année sur l'autre, tirée par l'augmentation des ventes de notre centre de données et de nos produits embarqués', commente Lisa Su, la CEO du fabricant de semi-conducteurs.



Pour l'ensemble de l'année 2022, AMD continue de s'attendre à un chiffre d'affaires d'environ 26,3 milliards de dollars, plus ou moins 300 millions, soit une augmentation d'environ 60%, tirée par la croissance des segments Data Center et Embedded.





