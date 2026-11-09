AMD fournit ses processeurs EPYC de 5e génération pour les TPU 8tx de Google

AMD annonce que ses processeurs EPYC de 5e génération équipent l'infrastructure hôte des TPU 8tx de Google Cloud, les premiers systèmes cloud à unités de traitement tensoriel (TPU) intégrant des fonctionnalités de calcul confidentiel garanties par le matériel.

L'élargissement de la collaboration entre les deux groupes associe les performances des processeurs AMD EPYC, les fonctionnalités de sécurité AMD Infinity Guard et la compatibilité logicielle x86 aux capacités d'accélération de l'intelligence artificielle des TPU de Google Cloud.

Grâce à l'architecture de calcul confidentiel de Google Cloud sur les TPU 8tx, soutenue par les processeurs AMD EPYC de 5e génération, les organisations pourront exécuter leurs applications d'IA les plus sensibles à grande échelle dans le cloud, sans compromettre la protection de leurs données.

Selon AMD, ses processeurs EPYC ont été choisis comme processeurs hôtes par plus de 10 grands fournisseurs de services cloud et laboratoires d'IA de pointe, pour des infrastructures utilisant aussi bien des GPU que des circuits intégrés spécialisés (ASIC) dédiés à l'IA.

AMD et Google Cloud collaborent depuis plusieurs générations de processeurs EPYC afin de prendre en charge des charges de travail généralistes, intensives en calcul, exigeantes en stockage ou nécessitant une accélération matérielle. Ils coopèrent aussi depuis plusieurs années sur les technologies de sécurité.

Avec les TPU 8tx, l'élargissement de ce partenariat doit permettre aux entreprises d'exécuter en production des applications modernes d'intelligence artificielle reposant sur le raisonnement et les agents autonomes, tout en préservant la confidentialité de leurs données.