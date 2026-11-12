AMD et Broadcom en hausse alors que les turbulences chez Nvidia créent des opportunités

** Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O et de Broadcom AVGO.O progressent respectivement de 1,4 % et 0,9 % en pré-ouverture

** Les fabricants de puces résistent à la vague de ventes généralisée dans le secteur de l'IA, malgré la faiblesse de Nvidia NVDA.O

** NVDA s'effondre de 8,3 % après des informations selon lesquelles le conseil d'administration envisagerait de limoger le directeur général , Jensen Huang, à la suite de révélations concernant ses relations extraconjugales

** « Un vide au niveau de la direction pourrait donner à des concurrents tels qu’AMD et Broadcom une plus grande marge de manœuvre », explique Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club

** William Blair abaisse la note de NVDA à « performance du marché », estimant que « si Jensen Huang venait à partir, ou s’il était sérieusement entravé par des enquêtes et une surveillance accrue, nous pensons que Nvidia pourrait s’exposer à une concurrence plus intense de la part de fournisseurs tels que Broadcom et AMD »

** Depuis le début de l’année jusqu’à la clôture d’hier, le cours d’AMD a plus que doublé, tandis que celui d’AVGO a reculé de 0,25 %; l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a bondi de 49 %