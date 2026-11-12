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AMD et Broadcom en hausse alors que les turbulences chez Nvidia créent des opportunités
information fournie par Reuters 12/11/2026 à 14:23

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** Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O et de Broadcom AVGO.O progressent respectivement de 1,4 % et 0,9 % en pré-ouverture

** Les fabricants de puces résistent à la vague de ventes généralisée dans le secteur de l'IA, malgré la faiblesse de Nvidia NVDA.O

** NVDA s'effondre de 8,3 % après des informations selon lesquelles le conseil d'administration envisagerait de limoger le directeur général , Jensen Huang, à la suite de révélations concernant ses relations extraconjugales

** « Un vide au niveau de la direction pourrait donner à des concurrents tels qu’AMD et Broadcom une plus grande marge de manœuvre », explique Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club

** William Blair abaisse la note de NVDA à « performance du marché », estimant que « si Jensen Huang venait à partir, ou s’il était sérieusement entravé par des enquêtes et une surveillance accrue, nous pensons que Nvidia pourrait s’exposer à une concurrence plus intense de la part de fournisseurs tels que Broadcom et AMD »

** Depuis le début de l’année jusqu’à la clôture d’hier, le cours d’AMD a plus que doublé, tandis que celui d’AVGO a reculé de 0,25 %; l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a bondi de 49 %

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)

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345,2200 USD NASDAQ 0,00%
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