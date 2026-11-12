AMD et Broadcom en hausse alors que les turbulences chez Nvidia créent des opportunités

** Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O et de Broadcom AVGO.O progressent respectivement d'environ 3,5% et 1,8% dans les échanges avant l'ouverture du marché

** Les fabricants de puces résistent à la vague de ventes généralisée qui touche les titres liés à l’IA, alors que la faiblesse de Nvidia NVDA.O pèse sur le moral des investisseurs

** NVDA recule de 6,9% après des informations selon lesquelles le conseil d’administration s’est réuni mercredi pour décider s’il fallait démettre de ses fonctions Jensen Huang, le directeur général, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date

** "Un vide au sommet pourrait donner davantage de marge de manœuvre à des concurrents tels qu’AMD et Broadcom", explique Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club

** AMD et Broadcom pourraient bénéficier des attentes croissantes selon lesquelles ils pourraient agir plus rapidement pour conquérir des clients si l’incertitude chez Nvidia persiste, a ajouté Susannah Streeter

** À la clôture d’hier, l’action AMD avait plus que doublé depuis le début de l’année, tandis que celle de Broadcom reculait de 0,25%, contre une hausse de 49,1% pour l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX