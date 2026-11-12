AMD et Broadcom en hausse alors que les turbulences chez Nvidia créent des opportunités

** Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O et de Broadcom AVGO.O progressent respectivement d'environ 3,5% et 1,8% dans les échanges avant l'ouverture du marché
** Les fabricants de puces résistent à la vague de ventes généralisée qui touche les titres liés à l’IA, alors que la faiblesse de Nvidia NVDA.O pèse sur le moral des investisseurs
** NVDA recule de 6,9% après des informations selon lesquelles le conseil d’administration s’est réuni mercredi pour décider s’il fallait démettre de ses fonctions Jensen Huang, le directeur général, à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date
** "Un vide au sommet pourrait donner davantage de marge de manœuvre à des concurrents tels qu’AMD et Broadcom", explique Susannah Streeter, stratège en chef des investissements chez Wealth Club
** AMD et Broadcom pourraient bénéficier des attentes croissantes selon lesquelles ils pourraient agir plus rapidement pour conquérir des clients si l’incertitude chez Nvidia persiste, a ajouté Susannah Streeter
** À la clôture d’hier, l’action AMD avait plus que doublé depuis le début de l’année, tandis que celle de Broadcom reculait de 0,25%, contre une hausse de 49,1% pour l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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