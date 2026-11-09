AMD en hausse après la révision à la hausse d'Oppenheimer, qui table sur une accélération de la croissance des centres de données dédiés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 novembre - ** Le titre du fabricant de puces Advanced Micro Devices AMD.O progresse de 8% à 485,5 dollars

** Oppenheimer relève la note du titre AMD de “perform” à “outperform” à la suite d'une conférence téléphonique sur les résultats jugée “optimiste”

** Le nouvel objectif de cours de 600 dollars laisse entrevoir un potentiel de hausse de 33,6% par rapport au dernier cours de clôture de l’action

** La société de courtage prévoit une croissance de 135% en glissement annuel du chiffre d’affaires lié aux centres de données alimentés par l’IA l’année prochaine; elle estime que les risques politiques , liés à l’approvisionnement en électricité ou à la construction de centres de données, seront limités jusqu’à fin 2028

** La directrice générale Lisa Su a déclaré la semaine dernière que les puces pour centres de données représenteraient plus de 80% du chiffre d’affaires l’année prochaine et seraient le principal moteur de la croissance

** “La demande en calcul haute performance reste solide” – Oppenheimer

** La recommandation moyenne de 32 analystes sur 56 est “acheter”, avec 16 “acheter fortement” et 8 “conserver”; le cours cible médian est de 649 $ – données LSEG

** En tenant compte de l’évolution en séance, l’action affiche une hausse de 129% depuis le début de l’année