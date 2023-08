Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD: des processeurs pour les plateformes EC2 d'Amazon information fournie par Cercle Finance • 18/08/2023 à 16:41









(CercleFinance.com) - AMD a annoncé vendredi qu'il fournirait ses processeurs pour équiper la plateforme de calcul en mode 'cloud' de dernière génération EC2 d'Amazon.



Le fabricant de semi-conducteurs a indiqué que la quatrième génération de ses puces AMD Epyc serait présente sur les solutions Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) M7a, mais aussi Amazon EC2 Hpc7a.



Ces deux infrastructures de calcul sécurisées et performantes doivent permettre aux entreprises de répondre à leurs besoins, par exemple pour développer des applications destinées aux plateformes Apple.



AMD rappelle qu'il collabore avec AWS, la division 'cloud' d'Amazon, depuis 2018 pour désormais contribuer à une centaine de programmes de charges de travail.





Valeurs associées AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) NASDAQ -0.43%