AMD: dans le vert après sa journée investisseurs

(CercleFinance.com) - A contre-courant de la tendance sur les premiers échanges à Wall Street, AMD prend 1% au lendemain d'une journée investisseurs organisée par le fabricant de semi-conducteurs, saluée par Jefferies qui réaffirme son conseil 'achat' et son objectif de cours de 147 dollars.



'AMD a fourni un modèle-cible pour 2025 qui implique un BPA de 7,70 dollars avec une croissance des revenus d'environ 20%', souligne le broker, qui pointe aussi les synergies de revenus que la direction vise grâce à sa stratégie d'intégration de Xilinx.





