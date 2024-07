Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AMD: croissance de 19% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 31/07/2024 à 11:37









(CercleFinance.com) - AMD (Advanced Micro Devices) a publié mardi soir, au titre du deuxième trimestre 2024, un BPA ajusté (non GAAP) en hausse de 19% à 69 cents et une marge brute ajustée accrue de trois points à 53%, pour des revenus en croissance de 9% à 5,83 milliards.



Pour le troisième trimestre 2024, le fabricant de semiconducteurs s'attend à un chiffre d'affaires d'environ 6,7 milliards de dollars (+16% en comparaison annuelle), à plus ou moins 300 millions près, et table sur une marge brute non GAAP de l'ordre de 53,5%.



'Nous nous attendons à ce qu'AMD gagne des parts de marché significatives dans les GPU pour l'IA d'ici 2025, avec des signes encourageants de reprise de la part des clients et des serveurs CPU', réagit HSBC, qui maintient son conseil 'achat' sur le titre.





