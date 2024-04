Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AMD: collaboration avec BlackBerry dans la robotique information fournie par Cercle Finance • 09/04/2024 à 14:37









(CercleFinance.com) - Le groupe technologique canadien BlackBerry a annoncé mardi qu'il allait collaborer avec le fabricant de puces américain AMD en vue de concevoir des systèmes robotiques de nouvelle génération, destinés notamment aux secteurs de l'automobile ou de la chirurgie.



Les deux groupes expliquent vouloir mettre au point des dispositifs à faible latence et de haute précision capables de délivrer des performances constantes pour les applications industrielles et les soins de santé.



Le projet doit s'appuyer sur la plateforme de développement logiciel et d'exploitation en temps réel QNX de BlackBerry et les systèmes sur module Kria K26 d'AMD.



Selon BlackBerry et AMD, cette association est censée favoriser la fusion de données, le calcul intensif et la commande en temps réel, facilitant ainsi le temps de développement des procédés et raccourcissant in fine les délais de mise sur le marché.





