AMD, Chevron, Lucid Group... Les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street

(AOF) -
AMD
A l'occasion de sa journée investisseurs, AMD a indiqué anticiper un bénéfice par action ajusté de plus de 20 dollars dans les 3 à 5 prochaines années, contre 3,31 dollars en 2024. Le fabricant de microprocesseurs anticipe par ailleurs une marge opérationnelle ajustée supérieure à 35% à cet horizon. Pour y parvenir, le groupe anticipe une croissance annuelle moyenne de plus de 35% de ses revenus. AMD bénéficiera du dynamisme de son activité de produits pour les centres de données, dont la progression annuelle devrait dépasser 60%.
Lucid Group
Lucid Group a dévoilé le prix de son émission d’obligations convertibles seniors à 7%, pour un montant total de 875 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031. L’émission est destinée à des investisseurs qualifiés. L’opération, ainsi que la vente des obligations, devrait avoir lieu autour du 17 novembre, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.
Chevron
A l'occasion de sa journée des investisseurs, Chevron présente son plan quinquennal à l'horizon 2030. Le groupe pétrolier et gazier américain prévoit une croissance annuelle ajustée des flux de trésorerie disponibles supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent. Il vise une réduction de la fourchette prévisionnelle des dépenses d'investissement à 18-21 milliards de dollars par an. Il anticipe une croissance annuelle du bénéfice par action supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer