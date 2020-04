Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client AMD : BPA trimestriel conforme aux attentes Cercle Finance • 29/04/2020 à 14:58









(CercleFinance.com) - AMD a dévoilé mardi soir un bénéfice net non GAAP plus que tripé à 222 millions de dollars au titre des trois premiers mois de 2020, soit 18 cents par action, un BPA en ligne avec l'estimation moyenne des analystes. Le fabricant de puces a vu sa marge brute ajustée s'améliorer de cinq points à 46% pour des revenus en progression de 40% à 1,79 milliard de dollars, soutenus principalement par le segment informatique et graphique. Ainsi, le groupe de Santa Clara (Californie) confirme viser une croissance des revenus d'environ 25% à plus ou moins cinq points de pourcentage, ainsi qu'une marge brute ajustée de l'ordre de 45%.

Valeurs associées ADVANCED MICRO D NASDAQ 0.00%