AMD : BPA ajusté presque triplé au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - AMD a dévoilé mardi soir un bénéfice net non GAAP en hausse de 189% à 642 millions de dollars au titre des trois premiers mois de 2021, soit 52 cents par action, un BPA supérieur au consensus de marché. Le fabricant de puces de Santa Clara a vu sa marge brute ajustée se maintenir à 46% pour des revenus en progression de 93% à 3,44 milliards de dollars, soutenus entre autres par le segment informatique et graphique. La direction d'AMD anticipe, pour le trimestre en cours, une marge brute ajustée d'environ 47%, pour des revenus en croissance de l'ordre de 87% à environ 3,6 milliards de dollars, à plus ou moins 100 millions près.

