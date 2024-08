Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AMD: acquisition dans les serveurs avec ZT Systems information fournie par Cercle Finance • 19/08/2024 à 12:33









(CercleFinance.com) - AMD a annoncé lundi avoir signé un accord définitif en vue de faire l'acquisition du fabricant de serveurs informatiques ZT Systems pour un montant de 4,9 milliards de dollars en numéraire et en titres dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer se capacités dans l'IA.



Dans un communiqué, le spécialiste des processeurs explique que le savoir-faire de ZT Systems dans la conception de systèmes 'cloud' va l'aider dans le déployer, chez ses clients, d'infrastructures 'hyperscale' alimentées par ses puces et dédiées à l'IA.



L'acquisition devrait être relutive dès l'année de sa finalisation, prévue courant 2025.



AMD rappelle qu'il a récemment investir plus d'un milliard de dollars afin de renforcer son écosystème dans l'IA et à renforcer ses activités dans les logiciels.





