Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client AMD: accord pour acquérir Silo AI information fournie par Cercle Finance • 10/07/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - AMD annonce la signature d'un accord définitif pour acquérir Silo AI, société finlandaise présentée comme le plus grand laboratoire privé d'IA en Europe, dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire d'environ 665 millions de dollars.



'L'accord représente une autre étape importante dans la stratégie de l'entreprise visant à fournir des solutions d'IA de bout en bout basées sur des normes ouvertes et en partenariat solide avec l'écosystème mondial de l'IA', explique le fabricant de puces.



Le PDG et cofondateur de Silo AI, Peter Sarlin, continuera à diriger l'équipe de Silo AI au sein d'AMD Artificial Intelligence, sous la responsabilité du vice-président senior d'AMD, Vamsi Boppana. L'acquisition devrait être conclue au second semestre 2024.





Valeurs associées AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) 185,71 USD NASDAQ +4,86%