AMC veut lever des fonds en cédant jusqu'à 11,55 millions d'actions

(AOF) - AMC a annoncé vouloir lever des fonds via la vente, de temps à autre, de 11,55 millions d'actions au maximum. Un accord de distribution a été conclu avec B. Riley Securities et Citigroup Global Markets, qui recevront chacun une commission allant jusqu'à 2,5 % du prix de vente brut des actions vendues par leur intermédiaire. L'exploitant de salles de cinéma souhaite utiliser les fonds levés pou rembourser, refinancer ou racheter de la dette existante, acquérir des actifs, ou encore financer des dépenses en capital et d'autres investissements.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Difficultés pour la filière ski française

Sur les dernières années, les vacances de Noël ont représenté 12% de l'activité des domaines skiables. Pour aider les professionnels des stations de montagne, affectés par la fermeture prolongée des remontées mécaniques jusqu'à début 2021, les autorités ont présenté un plan de 400 millions d'euros. La mise en oeuvre de ce plan dépend de l'approbation de la Commission européenne.

La situation de Compagnie des Alpes (CDA) reflète bien les difficultés du secteur. La filiale cotée de la Caisse des Dépôts exploite les domaines d'une dizaine de stations alpines dont celui de La Plagne Sur son exercice 2019-2020, clos le 30 septembre, le manque à gagner dû à la crise sanitaire est de l'ordre de 240 millions d'euros, soit une baisse de 28% du chiffre d'affaires annuel.