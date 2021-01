AMC lève 917 millions de dollars pour traverser la crise

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - AMC Entertainment, la première chaîne de cinéma au monde, a annoncé avoir levé 917 millions de dollars depuis le 14 décembre pour l'aider à traverser la crise du covid-19, qui a poussé le groupe à fermer la plupart de ses salles depuis plusieurs mois. Ce montant inclut 506 millions de dollars en actions via l'émission de 164,7 millions de dollars d'actions nouvelles, et 411 millions de dette à échéance mi-2023.

