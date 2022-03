AMC Entertainment rachète 22% d'un groupe minier

(AOF) - AMC Entertainment a signé un accord en vue de racheter 22% de Hycroft Mining Holding Corp et de sa mine Hycroft de 71 000 acres dans le nord du Nevada, dont on sait qu'elle contient 15 millions d'onces d'or et quelque 600 millions d'onces d'argent. La société recevra également 23,4 millions de bons de souscription à un prix réduit de 1,07 dollar par action. Eric Sprott, un investisseur dans les métaux, fera un investissement égal à celui d'AMC, a indiqué la société dans un communiqué.

"Pour énoncer une évidence, on ne penserait pas normalement que la compétence de base d'une société de cinéma comprend l'exploitation minière de l'or ou de l'argent", a déclaré Adam Aron, directeur général d'AMC, dans le communiqué.

Selon lui, l'investissement "est une opportunité vraiment formidable de renforcer et d'enrichir potentiellement notre société, et donc de créer une valeur significative pour les actionnaires d'AMC Entertainment", a-t-il déclaré.

