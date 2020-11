AMC ENTERTAINMENT : perte plus lourde que prévu au troisième trimestre

(AOF) - AMC Entertainment a dévoilé lundi ses résultats au titre de son troisième trimestre 2020. Ainsi, l'exploitant de salles de cinéma a accusé une perte nette de 905,8 millions de dollars sur la période, ou -8,41 dollars par action, à comparer avec une perte nette de 54,8 millions de dollars, ou -53 cents par action, un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, la perte par action atteint 5,70 dollars, une perte plus lourde que celle attendue par le consensus Zacks (-4,66 dollars par action).

Pour sa part, le chiffre d'affaires s'établit à 119,5 millions de dollars au troisième trimestre 2020, soit un effondrement de 91 % sur un an. Toutefois, cette performance est en ligne avec les attentes du marché.

" L'ampleur de l'impact de la pandémie mondiale sur les salles de cinémas est de nouveau évidente dans nos résultats du troisième trimestre (...) ", a constaté Adam Aron.

" Et pourtant, malgré des obstacles incessants, AMC a continué à réaliser des progrès significatifs dans la poursuite de ses trois priorités clés ", a ajouté le PDG du groupe, à savoir " renforcer la position de liquidité, réduire considérablement les dépenses de fonctionnement et d'investissement, et continuer à rétablir les activités avec succès et en toute sécurité ".

