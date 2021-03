AMC ENTERTAINMENT : l'horizon s'éclaircit pour les salles obscures

(AOF) - AMC Entertainment évolue en forte hausse en préouverture des marchés actions américains ce jeudi, alors que son PDG, Adam Aron, a fait part de ses raisons d'être optimiste quant à la capacité de l'exploitant de cinémas à traverser la crise du Covid-19. Alors que la campagne américaine de vaccination progresse rapidement, les salles cinémas sont désormais ouvertes à New York et devraient bientôt l'être à Los Angeles. De plus, de nombreux blockbusters devraient être à l'affiche dans les prochains mois et attirer les foules.

Ces commentaires positifs sur l'avenir du groupe ont été réalisés à l'occasion de la publication de résultats du quatrième trimestre 2020, fortement dégradés par la pandémie.

AMC a accusé une perte ajustée par action de 3,15 dollars (consensus FactSet : -3,24 dollars) et réalisé un chiffre d'affaires de 162,5 millions de dollars (-88,8 % sur un an ; consensus : 142,3 millions de dollars).

