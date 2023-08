AMC Entertainment fait bonne figure au deuxième trimestre

(AOF) - AMC Entertainment progresse de 3,3% en pré-Bourse dans le sillage de ses résultats du second trimestre. Le bénéfice net de la chaîne de salles de cinéma s'est élevé à 8,6 millions de dollars, contre une perte nette de 121,6 millions de dollars l'année précédente. La société a publié un bénéfice de 1 cent par action, contre une perte de 12 cents par action un an plus tôt. Ses recettes ont bondi de 15,6% à 1,35 milliard de dollars, un montant supérieur au consensus établi à 1,29 milliard de dollars.

" Le troisième trimestre 2023 démarre de manière explosive avec "Barbie", "Oppenheimer", "Mission Impossible - Dead Reckoning Part One" et "Sound of Freedom" ", a déclaré le PDG Adam Aron, ajoutant que le mois de juillet a enregistré les recettes mensuelles les plus élevées jamais réalisées par AMC.

