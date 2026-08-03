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AMC Entertainment en hausse grâce à un chiffre d'affaires record enregistré ce week-end
information fournie par Reuters 03/08/2026 à 13:50
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 août - ** Les actions de la chaîne de cinémas américaine AMC Entertainment AMC.N progressent de 6 % avant l'ouverture du marché

** La société enregistre le chiffre d'affaires le plus élevé jamais réalisé un week-end en 106 ans d'histoire

** Plus de 10,2 millions de spectateurs se sont rendus dans les salles AMC aux États-Unis et dans les cinémas ODEON à travers le monde entre mercredi et dimanche

** La société indique que les recettes liées aux entrées et à la restauration ont atteint des niveaux records ce week-end, grâce à la sortie de "Spider-Man: Brand New Day" et au succès toujours aussi fort de "The Odyssey"

** À la clôture d'hier, le titre affichait une hausse de 80,8 % depuis le début de l'année

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