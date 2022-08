AMC Entertainment écarte l'idée d'un possible dépôt de bilan

(AOF) - AMC Entertainment, fraîchement rebaptisé en bourse APE (AMC Preferred Equity) dans le but de consolider son avenir financier, chutait de 36% dans les échanges d'avant-Bourse. En cause : l'annonce par son concurrent Cineworld de la possibilité d'un dépôt de bilan. Mais l'exploitant de salles de cinéma, qui se montre "assez optimiste" sur la demande pour le quatrième trimestre a, quant à lui, souligné la solidité de son bilan, mettant en avant les plus d'un milliard de dollars de trésorerie sur son bilan provenant de l'argent collecté au cours des années civiles 2020 et 2021.

Cet avertissement émis par Cineworld, le deuxième plus grand réseau de salles de cinéma au monde, a eu pour effet de provoquer des inquiétudes quant au fait que d'autres chaînes de cinéma pourraient être confrontées à des vents contraires en matière de liquidité.

"Chez AMC, comme nous l'avons déjà annoncé publiquement, la programmation de films au troisième trimestre de 2022 devrait être relativement faible. Cependant, nous restons assez optimistes quant à l'augmentation de la demande pour notre portefeuille de salles de cinéma au quatrième trimestre 2022 et pour l'année civile 2023", a déclaré dans un communiqué Adam Aron, le PDG du groupe.

Avant de poursuivre : "Notre nouveau titre AMC Preferred Equity, qui commence à être négocié à la Bourse de New York le lundi 22 août 2022, devrait également faire de nous une société beaucoup plus solide. Par conséquent, nous restons confiants quant à l'avenir d'AMC."

