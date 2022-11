AMC Entertainment : creusement de sa perte nette

(AOF) - AMC Entertainment, exploitant américain de salles de cinéma, a dévoilé une hausse de 27% de son chiffre d'affaires trimestriel qui ressort à 968,4 millions de dollars. En revanche, la perte nette de la société s'est légèrement creusée pour atteindre 226,9 millions de dollars, soit 22 cents par action. "Nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge", a déclaré le PDG Adam Aron lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs. "Bien que le box-office soit indéniablement en hausse, il n'atteint toujours pas les niveaux pré-pandémiques."

La société continuera à investir dans ses cinémas, en modernisant les écrans de cinéma et en augmentant le nombre d'écrans à effets spéciaux, tels que IMAX et Dolby Cinema, dans l'ensemble de son parc.

Les spectateurs sont retournés dans les salles de cinéma à la suite de la pandémie de coronavirus et dépensent plus que jamais en billets et en pop-corn. Cependant, le manque de sorties régulières en salles pèsera lourdement sur l'industrie au cours des derniers mois de l'année.

Les cinémas devraient bénéficier d'un programme de sorties plus étoffé en 2023, et AMC devrait être en mesure de surmonter le manque de sorties d'ici là grâce à son important stock de liquidités.

