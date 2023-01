AMC Entertainment : aucune discussion en l'état avec Cineworld

(AOF) - AMC Entertainment gagne 2,9% en avant-Bourse et ce, malgré le démenti de l'opérateur britannique de cinémas Cineworld sur une possible vente de ses actifs au groupe américain. "Cineworld tient à préciser que ni lui ni ses conseillers n'ont participé à des discussions avec AMC Entertainment Holdings Inc. concernant la vente de l'un de ses actifs de cinéma", a déclaré la société.

La société de cinéma britannique, qui possède également la marque Picturehouse, a souligné qu'elle se concentrait sur la vente de l'entreprise dans son ensemble, plutôt que de chercher des acheteurs pour des actifs individuels, et qu'elle prévoyait de contacter les parties intéressées dans le courant du mois.

La société a été contrainte de se placer sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis à l'automne, après avoir échoué à rebondir après les fermetures pendant l'épidémie de Covid. Les fermetures, qui ont contraint la plupart de ses 751 sites à fermer, ont contribué à une perte de 708 millions de dollars l'année dernière et à l'accumulation de 4,8 milliards de dollars de dettes.