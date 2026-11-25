Ambarella s'effondre après des prévisions pessimistes ; les courtiers révisent leurs notes à la baisse

** L'action du concepteur de puces Ambarella AMBA.O recule de 34,4% à 29,23 dollars en pré-ouverture

** La société prévoit pour un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 70 et 75 millions de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 112,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG

** La société affiche un chiffre d'affaires de 115,2 millions de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations de 119,4 millions de dollars

** Morgan Stanley abaisse la note du titre de “surpondérer” à “pondération neutre”, estimant que la hausse des coûts de la mémoire incite les clients à reporter ou à annuler leurs commandes, ce qui pèse sur la demande sur les marchés finaux de la société et freine la croissance du chiffre d’affaires à court terme

** BofA Global Research abaisse également la note du titre de “neutre” à “sous-performance”, ramenant son objectif de cours de 70 $ à 30 $

** Sur 12 courtiers, cinq attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, six “conserver” et un “vendre”; le cours-cible médian s’établit à 47,50 dollars – données LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 37,2% depuis le début de l'année