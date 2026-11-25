** L'action du concepteur de puces Ambarella AMBA.O recule de 34,4% à 29,23 dollars en pré-ouverture
** La société prévoit pour un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 70 et 75 millions de dollars, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 112,2 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG
** La société affiche un chiffre d'affaires de 115,2 millions de dollars au troisième trimestre, en deçà des estimations de 119,4 millions de dollars
** Morgan Stanley abaisse la note du titre de “surpondérer” à “pondération neutre”, estimant que la hausse des coûts de la mémoire incite les clients à reporter ou à annuler leurs commandes, ce qui pèse sur la demande sur les marchés finaux de la société et freine la croissance du chiffre d’affaires à court terme
** BofA Global Research abaisse également la note du titre de “neutre” à “sous-performance”, ramenant son objectif de cours de 70 $ à 30 $
** Sur 12 courtiers, cinq attribuent à l’action la recommandation “acheter” ou supérieure, six “conserver” et un “vendre”; le cours-cible médian s’établit à 47,50 dollars – données LSEG
** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 37,2% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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