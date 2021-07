Amazon victime de la réouverture des magasins

(AOF) - Grosse déception pour le secteur technologique, Amazon a présenté des revenus et des prévisions décevantes car les consommateurs retrouvent le chemin des magasins. Au deuxième trimestre, le bénéfice net du cybermarchand et spécialiste du cloud a atteint 7,8 milliards de dollars, soit 15,12 dollars par action, contre 5,2 milliards de dollars ou 10,30 dollars par action, un an plus tôt. Le marché visait seulement 12,28 dollars par action. Le résultat opérationnel est passé en un an de 5,8 à 7,7 milliards de dollars.

Ce dernier est ressorti dans le haut de la fourchette d'objectifs du groupe de 4,5 à 8 milliards de dollars.

Les ventes totales d'Amazon ont, elles, augmenté de 27% à 108,5 milliards de dollars, mais le marché était plus optimiste et tablait sur 113 milliards de dollars. " Cette contre-performance s'explique principalement par le fait que les consommateurs ont tout simplement dépensé moins en ligne, car ils sont retournés dans les magasins et se sont adonnés à des activités de loisirs ", explique UBS.

Son activité de cloud computing (AWS) a vu son résultat opérationnel augmenter de 24,90% à 4,19 milliards de dollars pour des revenus en progression de 37% à 14,8 milliards de dollars. Ces derniers ont accéléré par rapport au trimestre précédent (+32%) et le marché visait 14,28 milliards de dollars.

Les coûts de livraison, sujet récurrent d'inquiétude des investisseurs, ont bondi de 27,8% à 17,64 milliards de dollars.

Au troisième trimestre, le résultat opérationnel est anticipé entre 2,5 et 6 milliards de dollars contre 6,2 milliards de dollars un an auparavant. Le

Les ventes nettes d'Amazon sont attendues entre 106 et 112 milliards de dollars, soit une croissance de 10% et 16%. Wall Street vise un chiffre d'affaires de 118,7 milliards de dollars.

